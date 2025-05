Alphabet im Korrekturmodus

Obwohl der Internetgigant Alphabet einen warmen Geldregen im abgelaufenen Quartal verzeichnen konnte und die Erwartungen der Analysten klar geschlagen hat, half auch eine Anhebung der Dividende um fünf Prozent nicht gegen eine bärische Einstellung der Investoren. Aktuell wackelt die Unterstützung aus 2021 bei 152,10 US-Dollar gewaltig, die kurzzeitige Aufwärtsbewegung seit den Jahrestiefs aus Anfang April entpuppt sich zunehmend als bärische Flagge und könnte bereits in den nächsten Stunden zur Unterseite aufgelöst werden. In der Folge würde dies Korrekturpotenzial in den Bereich um 131,45 und darunter sogar auf 125,88 US-Dollar auslösen und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Außerdem wurde mit dem Kursrutsch aus Mitte März im Vorfeld ein seit 2023 bestehender Aufwärtstrend gebrochen und wirkt sich ebenfalls negativ auf die Aktie aus. Um das Chartbild sichtlich aufzuhellen, müsste Alphabet mindestens auf Wochenbasis über 170,00 US-Dollar und damit den 200-Tage-Durchschnitt zulegen. In diesem Szenario könnte dann Aufwärtspotenzial auf 178,32 und darüber in den Bereich um 188,00 US-Dollar entstehen.

Trading-Strategie: