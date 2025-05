Im Konsolidierungsmodus

Nachdem im Januar dieses Jahres erfolgreich das 38,2 % Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung aus Ende 2022 und Anfang 2023 touchiert wurde, kam es in diesem Bereich zu einer Trendwende, EUR/USD schoss in der Folge auf 1,1572 US-Dollar und damit über die Barriere von 1,1200 sowie einen seit Juli 2008 bestehenden Aufwärtstrend hinauf. Das hierdurch ausgelöste Kaufsignal hat nun mittelfristige Dimensionen angenommen und dürfte in den kommenden Wochen und Monaten konsequent weiter verfolgt werden.

Kurzfristige Abschläge einplanen