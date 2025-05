Neuer U-Boot-Auftrag aus Singapur für Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)

KIEL (dpa-AFX) - Der Kieler U-Boot-Bauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) will weitere U-Boote für Singapur bauen. Es sei ein Vertrag zum Bau zwei weiterer U-Boote des Typs 218SG unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Morgen mit. Damit wachse das Rekordauftragsbuch von TKMS mit aktuell etwa 16 Milliarden Euro weiter an. Die Auftragserweiterung könne im Rahmen der bestehenden Kapazitäten in Deutschland, trotz hoher Auslastung bis in die 2040er Jahre hinein, abgewickelt werden.

Vier weitere U-Boote