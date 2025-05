Dax steigt - Zollhoffnungen und viele Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Donnerstag an einem Höhepunkt der Berichtssaison wieder Anlauf auf sein Rekordhoch nehmen. Eine Stunde vor dem Start auf Xetra signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,6 Prozent auf 23.246 Punkte - das Rekordhoch steht bei 23.476 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde mit plus 0,7 Prozent erwartet.

Die Vorgaben aus New York sind leicht positiv. Die Notenbank Fed hatte an ihrem Leitzins wie erwartet nichts geändert. Laut der Commerzbank erwecken die Währungshüter auch nicht den Eindruck, dass sie es mit Zinssenkungen eilig haben. Positiv erwähnten die Experten der Frankfurter Bank, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump die unter seinem Vorgänger Joe Biden beschlossenen Einschränkungen für den Export von KI-Technologie Mitte Mai nicht in Kraft treten lassen wolle.