Gesamtproduktion steigt dank Vorzieheffekten stärker als erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat sich im März vor der Eskalation im Zollkonflikt dank Vorzieheffekten überraschend gut entwickelt. Die Fertigung in den Unternehmen stieg im Monatsvergleich um 3,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Februar hatte sich die Stimmung in dem für die deutsche Wirtschaft wichtigen Bereich noch eingetrübt, nach einem Lichtblick im Januar.

Analysten hatten für März zwar einen Anstieg erwartet, sie waren aber im Schnitt nur von einem Produktionsplus in Höhe von 1,0 Prozent ausgegangen. Im Jahresvergleich meldete das Statistikamt einen überraschend kleinen Dämpfer um kalenderbereinigt 0,2 Prozent.