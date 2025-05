Belebung der Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal

Die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen und die Einstellung unrentabler Produktlinien führten trotz des niedrigeren Umsatzniveaus zu einer Verbesserung der Ergebnisse. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 von 2.647 T€ im Vorjahr auf 3.022 T€ im aktuellen Geschäftsjahr. Das Betriebsergebnis stieg im gleichen Zeitraum von -113 T€ auf 274 T€. Dabei verbesserte sich das Betriebsergebnis von -357 T€ im ersten Quartal auf 631 T€ im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres.

Ausblick

Im zweiten Quartal belebte sich die Geschäftstätigkeit. Der Vorstand geht davon aus, dass trotz wirtschaftspolitischer Unsicherheiten die Investitionsbereitschaft auf dem aktuellen Niveau bestehen bleibt und im Zusammenspiel mit den eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragsstärke und der Fokussierung der Marktaktivitäten zu einer höheren Nachfrage und steigenden Auftragseingängen für die Hönle Gruppe führen wird.

Insgesamt geht der Vorstand für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2024/25 unverändert von einem Umsatz zwischen 95 Mio. € und 105 Mio. € aus (VJ: 98,7 Mio. €). Aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenkontrolle erwartet er zudem ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA), das deutlich über dem bereinigten EBITDA-Ergebnis des Vorjahres (5,5 Mio. €) liegen wird.

Business Unit Härtung

In der Business Unit Härtung wurden als strategische Fokusfelder der Verpackungsdruck, die Beschichtung auf zwei- und dreidimensionalen Objekten, technische Folien sowie Etiketten festgelegt. Die Hönle Gruppe sieht in diesen Anwendungsfeldern gute Möglichkeiten, ihre technische Expertise und Problemlösungskompetenz einbringen und in den nächsten Jahren weiter wachsen zu können. Gesteigerte Anforderungen an die Druckqualität etwa im Verpackungsdruck oder hohe Anforderungen an funktionale Oberflächenbeschichtungen in vielen industriellen Anwendungsfeldern bieten gute Wachstumsmöglichkeiten.