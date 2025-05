GOLDMAN SACHS stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Michele della Vigna attestierte den europäischen Ölkonzernen am Mittwochabend eine durchwachsene Berichtssaison. Im schwächeren Wirtschaftsumfeld favorisiert er Shell angesichts der robusten Bilanz, die relativ hohe Ausschüttungen ermöglicht, sowie Repsol und Galp wegen ihrer besonderen Cashflow-Steigerungen. Im Schnitt kappte der Experte seine Gewinnschätzungen bis 2026 um bis zu 11 Prozent./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 20:37 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 29,00EUR auf Tradegate (08. Mai 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m