Sierra Madre gibt positive Ergebnisse für das 1. Quartal 2025 bekannt

Einnahmen von 4,8 Millionen US-Dollar - Erwirtschaftung von Barmitteln in Höhe von$ 535.000 US-Dollar

Vancouver, British Columbia, 7. Mai 2025 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-go ... ) freut sich, die Finanzergebnisse für das Quartal zum 31. März 2025 ("Q1 2025") bekannt zu geben. Alle Beträge sind in U.S. Dollar angegeben. Das Unternehmen wird am Dienstag, den 13. Mai um 11 Uhr ET an einem Webinar teilnehmen, um die Finanzergebnisse zu diskutieren. Details zur Registrierung finden Sie unten.

Alex Langer, Chief Executive Officer, sagte: "Wir sind mit den Ergebnissen des ersten Quartals sehr zufrieden, mit Einnahmen von 4,8 Millionen $ und einem Bruttogewinn von 1,2 Millionen $, einschließlich 535.000 $ an Cashflow aus dem Betrieb, was ein aufregendes erstes Quartal des kommerziellen Betriebs in unserem Silber-Gold-Minenkomplex Guitarra widerspiegelt. Ich möchte unser beständiges Produktions- und Ertragswachstum von Monat zu Monat seit der Wiederinbetriebnahme von Guitarra hervorheben. Wir erwarten eine Beschleunigung des Umsatzwachstums im zweiten und dritten Quartal."

Herr Langer fuhr fort: "Diese Ergebnisse bilden eine solide Basis für weiteres Wachstum, während wir die Mine Coloso im Komplex hochfahren, die erst letzten Monat damit begonnen hat, die Anlage mit höherwertigem Material zu versorgen. Das Team von Sierra Madre arbeitet weiterhin an der Feinabstimmung des Betriebs, wobei neue Abbaustrecken erschlossen und bedeutende Ausrüstungskäufe aus dem Cashflow getätigt werden. Wir erwarten weitere Verbesserungen bei den Abbau- und Mahlprozessen, da die Anlage mit einer kommerziellen Durchsatzkapazität von 500 Tonnen pro Tag betrieben wird."

Q1 2025 Höhepunkte

- Nettoeinnahmen: Die Silbereinnahmen für das Quartal beliefen sich auf insgesamt 2,34 Millionen $ (31,13 $ pro Unze) und die Goldeinnahmen auf insgesamt$ 2,89 Millionen $ (2.828 $ pro Unze).

- Das Unternehmen verkaufte 75.137 Unzen Silber ("Ag") und 1.022 Unzen Gold ("Au") bzw. 165.093 Unzen Silberäquivalent ("AgEq"), basierend auf dem Verhältnis der Au- und Ag-Preise, die für jede Lieferung in diesem Zeitraum erzielt wurden.

- Die Umsatzkosten beliefen sich auf 3,6 Millionen $, was ungefähr 21,84 $ pro verkaufter Unze AgEq entspricht.

- Nachhaltige Kosten pro verkaufter Unze AgEq von 28,98 $ pro Unze, verglichen mit 32,18 $ im 4. Quartal 2024.

- Der Bruttogewinn betrug 1,2 Millionen Dollar.

- Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 535.000 $.

- Das Umlaufvermögen, einschließlich der Barmittel, belief sich am 31. März 2025 auf 4,3 Mio. USD, gegenüber 3,5 Mio. USD im vierten Quartal 2024.

Q1 2025 Operative

- Minenbetrieb: Es wurden 39.167 Tonnen Material gefräst, die durchschnittliche Silbergewinnung lag bei 79,21 % und die durchschnittliche Goldgewinnung bei 78,77 %.

- Produktion: Produktion von 70.176 Unzen Silber und 1.001 Unzen Gold.

- Konzentratlieferungen: Während des Quartals, das am 31. März 2025 endete, wurden Lieferungen von insgesamt 871 metrischen Tonnen Silber-/Goldkonzentrat abgeschlossen.

- Coloso-Bergbau: Am 29. April 2025 meldete Sierra Madre den Beginn des Untertageabbaus in der Mine Coloso innerhalb des Guitarra-Komplexes. Die geschätzten Ressourcengehalte bei Coloso sind sowohl bei Silber als auch bei Gold deutlich höher als bei den Adern der Mine Guitarra. Während des Hochlaufs des Coloso-Bergbaus werden verschiedene Mischungsprozentsätze für die Mühlenbeschickung getestet, um die besten Gewinnungsverfahren zu ermitteln

- Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Gehalte des mineralisierten Materials im Jahr 2025 verbessern und die Abbaukosten pro Unze in Zukunft sinken werden, wobei Coloso ein wesentlicher Faktor für diese Verbesserungen sein dürfte.

- Anschaffung von Ausrüstung: Unter$ wurden 378.000 Euro für den Erwerb von Bergbau- und mobiler Ausrüstung sowie für die Überholung von Untertageausrüstung für die Minenerschließung ausgegeben. Es wurden ein großer Frontlader und ein Bagger gekauft, die teure Mietgeräte ersetzen. Außerdem wurden drei Personaltransportfahrzeuge für den Über- und Untertagebau angeschafft, um die Eröffnung der Mine Coloso zu beschleunigen. Für den Untertage-Transportwagen mit niedrigem Profil wurden ein neuer Motor und ein neues Getriebe angeschafft, was die Lebensdauer des Fahrzeugs erheblich verlängert. Nach dem Ende des ersten Quartals wurde ein zweiter Sprengstoffwagen für den Einsatz in Coloso und als Reserve für Guitarra angeschafft.

- Erschließung: Die Erschließungsarbeiten wurden im 1. Quartal 2025 beschleunigt und konzentrierten sich auf den Zugang zu den größeren, hochgradigeren Blöcken, die in der Ressourcenschätzung von 2023 definiert wurden. Die neu entdeckten Adern außerhalb der bestehenden Ressourcen erforderten ebenfalls zusätzliche Erschließungsarbeiten, um sie für die Stollenproduktion vorzubereiten. Diese Konzentration auf die Erschließung wird dazu führen, dass das Unternehmen im späteren Verlauf des Jahres 2025 mehr mineralisiertes Material für die Verarbeitung zur Verfügung haben wird. Die Umleitung der Ausrüstung für die Erschließungsarbeiten wurde durch die Verarbeitung von kostengünstigen Retaques, d.h. altes Versatzmaterial, das wirtschaftlich interessantes Material enthält, aus Gebieten ausgeglichen, die in den 1990er Jahren abgebaut wurden, als der Cutoff-Wert der Mine bei 8 bis 10 Gramm pro Tonne Goldäquivalent lag.

- Einstellung: Das Unternehmen hat einen diplomierten Metallurgen mit umfassender Flotationserfahrung als Process Plant Superintendent eingestellt, der die ordnungsgemäße Vermischung des Coloso-Materials mit der aktuellen Guitarra-Mühlenbeschickung überwachen soll. Der Metallurge wird auch mehr interne metallurgische Tests durchführen. Ein Bauingenieur wurde eingestellt, um die laufenden Arbeiten am Absetzbecken und andere Bauprojekte zu überwachen. Durch diese beiden Einstellungen wird die Abhängigkeit des Unternehmens von externen Auftragnehmern und Ingenieurbüros verringert.

- Erfolgreicher Übergang zur kommerziellen Produktion: Im Juli 2024 begann das Unternehmen mit dem Testabbau und -abbau bei Guitarra, um weitere Informationen über die aktuellen tatsächlichen Abbau- und Abbaukosten zu erhalten und den internen Minenplan weiter zu bewerten. Das Testprogramm, die untertägige Erschließung und die Inbetriebnahme wurden bis zum 31. Dezember 2024 fortgesetzt, als festgestellt wurde, dass die Anlage durchgängig die vom Management angestrebten Betriebsniveaus erreicht. Am 1. Januar 2025 meldete das Unternehmen die kommerzielle Produktion bei Guitarra an, wie am 9. Januar 2025 bekannt gegeben wurde.

Vierteljährlicher Finanzüberblick

Ausgewählte Finanzinformationen, die nachstehend aufgeführt sind, basieren auf den ungeprüften, verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens für jedes der aufgeführten Quartale, die gemäß den für die Quartalsberichterstattung geltenden IFRS erstellt wurden, und sind diesen entnommen:

31. März, 2025 (Q1) ($) 31. Dezember, 2024 (Q4) ($) 30. September, 2024 (Q3) ($) 30. Juni, 2024 (Q2) ($) 31.03.2024 (Q1) ($) 31. Dezember, 2023 (Q4) ($) 30. September, 2023 (Q3) ($) 30. Juni, 2023 (Q2) ($) Umsatzerlöse 4,841,242 3,938,323 2,535,617 - - - - - Bruttogewinn 3,604,888 1,111,948 248,031 - - - - - Wertminderung - - - - - 2,906,681 - - Gewinn (Verlust) für das Quartal 335,875 (37,936) (947,092) (1,885,874) (1,204,826) (4,695,897) (1,840,393) (932,735) Gewinn (Verlust) pro Aktie - unverwässert und verwässert 0.00 (0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.03) (0.01) (0.01) Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien - unverwässert 153,942,993 153,942,993 152,869,623 152,692,993 149,827,944 146,504,261 143,998,401 143,141,252

WEBINAR-ANMELDUNG

Das Unternehmen wird am 13. Mai 2025 um 11:00 Uhr ET an einem von Adelaide Capital veranstalteten Webinar teilnehmen, in dem die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 von Sierra Madre, einschließlich der wichtigsten Highlights und der Minenentwicklung, vorgestellt werden. Das Webinar wird auch eine Frage-Antwort-Runde beinhalten.

Link zur Anmeldung: https://streamyard.com/watch/Rza6eXxwbmQy.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für das am 31. März 2025 zu Ende gegangene Quartal und der dazugehörigen Management Discussion and Analysis ("MD&A") gelesen werden. Beide sind auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.sierramadregoldandsilver.com) verfügbar

Die produzierten Unzen AgEq wurden anhand eines Verhältnisses von 83,33 Au:Ag ermittelt. Die verkauften Unzen AgEq wurden anhand der tatsächlichen Silber- und Goldpreise ermittelt, die während des Quartals erzielt wurden. Das ermittelte Verhältnis betrug 84,43 Au:Ag für Q4 2024 und 90,87 Au:Ag für Q1 2025.

Das Unternehmen meldet nicht GAAP-konforme Kennzahlen, zu denen die Cash-Produktionskosten pro Tonne, die Cash-Kosten pro verkaufter Unze AgEq, die nachhaltigen Cash-Kosten pro verkaufter Unze AgEq und der durchschnittliche realisierte Preis pro verkaufter Unze AgEq sowie das bereinigte EBITDA gehören. Diese Kennzahlen werden in der Bergbaubranche häufig als Maßstab für die Leistung verwendet, haben jedoch keine standardisierte Bedeutung und können von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen abweichen. Definitionen und Überleitungen zu GAAP-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Non-GAAP- und andere Finanzkennzahlen" unter in der MD&A des Unternehmens für Q1 2025 .

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertagemine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das +2.600 ha große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und Mineralressourcen eine Schlüsselrolle gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstandes von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, CEO und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf internen, nicht öffentlichen Daten und Berichten des Unternehmens aus früheren Betrieben sowie auf den Ergebnissen von Testabbau- und -aufbereitungsarbeiten. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra besteht, einschließlich einer größeren Ungewissheit in Bezug auf das Erreichen eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder die Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich größerer Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, und eines höheren technischen Ausfallrisikos, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Erörterung zukünftiger Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts der Konzentratlieferungen, der Steigerung der Produktion durch das Unternehmen, des Erhalts von Einnahmen auf wöchentlicher Basis und der Tatsache, dass diese Einnahmen es dem Unternehmen ermöglichen, ohne weiteren Kapitalbedarf zu expandieren, sowie der Produktion und des erwarteten Zeitpunkts und Produktionsniveaus derselben.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.

Obwohl die Geschäftsführung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Sierra Madre Gold and Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 0,384EUR auf Tradegate (07. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.