GFT Technologies - Aktie im Rampenlicht - 08.05.2025

Mit einer Performance von -9,59 % musste die GFT Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von GFT Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,40 % bestehen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Der Softwareanbieter GFT Technologies hat im ersten Quartal trotz höherer Erlöse einen Gewinnrückgang verbucht. Höhere Personalkosten sowie Probleme in Großbritannien und bei Software Solutions zehrten am Ergebnis, wie das SDax-Unternehmen am …

GFT Technologies SE hat am 5. Mai 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Zeitraum vom 28. April bis 2. Mai 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 72.990 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 24,39 …

GFT Technologies SE beeindruckt im ersten Quartal 2025 mit starkem Wachstum in Amerika und im Versicherungssektor, während Herausforderungen in Großbritannien bestehen. Der Einstieg in den Robotik-Markt und zahlreiche Auszeichnungen unterstreichen …