Heidelberg Materials mit sehr gutem Auftakt ins Geschäftsjahr 2025

Heidelberg (ots) -- Umsatzerlöse steigen auf 4.715 Mio EUR (i. V.: 4.488 Mio EUR)- Ergebnis (1) erhöht sich auf 235 Mio EUR (i. V.: 232 Mio EUR)- Fokus auf Produktivitätssteigerung und Effizienz: Transformation AcceleratorInitiative erfolgreich gestartet- Portfolio-Optimierung fortgesetzt - Präsenz in den USA und Australien weiterausgebaut- Dekarbonisierung schreitet voran - Weltweit größte Anlage für kalzinierten Tonin Betrieb genommen; erstes CO2 beim CCS-Projekt in Brevik abgeschieden undzwischengelagert- Starke Aktionärsrendite - Weitere Dividendensteigerung um 10 % auf 3,30 EUR jeAktie geplant; nächste Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet im zweitenQuartal- Optimistischer Ausblick - Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt(1) Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs = RCOHeidelberg Materials ist mit einer sehr guten Leistung in das Geschäftsjahr 2025gestartet. Das Unternehmen konnte seine Umsatzerlöse im ersten Quartal um 5 %auf 4.715 (i. V: 4.488) Mio EUR steigern. Das Ergebnis des laufendenGeschäftsbetriebs (RCO) verzeichnete einen Anstieg um 3 Mio EUR auf 235 (i. V.:232) Mio EUR. Die RCOBD-Marge lag bei 11,8 % (i. V.: 12,1 %)."Trotz der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie einerschwierigen Wetterlage in einigen Regionen sind wir sehr gut ins Geschäftsjahr2025 gestartet", sagte Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender vonHeidelberg Materials. "Dabei haben wir insbesondere von einem signifikantenWachstum im Konzerngebiet Afrika-Mittelmeerraum-Westasien profitiert.""In den ersten drei Monaten konnten wir weitere wichtige Weichen für unserenachhaltige Transformation stellen. Derzeit laufen die abschließendenVorbereitungen für den Start unseres CCS-Leuchtturmprojekts im norwegischenBrevik, wo wir im Rahmen des Hochlaufs der Anlage vor einigen Tagen erstmals CO2abgeschieden, verflüssigt und zwischengelagert haben. Wir sind auf diesenhistorischen Meilenstein für unsere Industrie besonders stolz und freuen uns aufdie feierliche Eröffnung der weltweit ersten großindustriellenCO2-Abscheideanlage in einem Zementwerk im Juni.""Wir blicken mit Optimismus auf den weiteren Jahresverlauf und gehen von eineranhaltenden Stabilisierung der Nachfrage in unseren Kernmärkten aus.Gleichzeitig setzen wir weiterhin auf Preisanpassungen sowie ein striktesKostenmanagement. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Prognose für dasGesamtjahr 2025."Fokus auf Produktivitätssteigerung und EffizienzDie im November 2024 angekündigte Initiative "Transformation Accelerator" hat inden ersten drei Monaten 2025 bereits mit deutlichen Einsparungen zum Ergebnis