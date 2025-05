Cecabank und Bit2Me bereit, ihre umfassende Digital-Asset-Lösung für traditionelle und digitale Banken zu starten

Die neue Lösung bietet Banken Echtzeitzugang zu Marktdaten für Kryptowährungen, sichere Verwahrung von Vermögenswerten sowie eine Handelsplattform mit über 100 digitalen Assets.

Das institutionelle Interesse an digitalen Vermögenswerten wächst rasant, was neue Geschäftsmöglichkeiten für traditionelle Finanzinstitute und kryptonative Unternehmen schafft. Bit2Me und Cecabank reagieren auf diesen Wandel, indem sie eine umfassende Digital-Asset-Lösung speziell für den Bankensektor auf den Markt bringen.

Cecabank ist die führende Verwahrstelle in Spanien und Portugal und verwaltet ab 2024 mehr als 350 Milliarden Euro an verwalteten Vermögenswerten, mit internationaler Präsenz, die auch Deutschland umfasst. Im Mai 2024 haben Cecabank und Bit2Me eine strategische Allianz geschlossen, um Lösungen zu entwickeln, die die Einführung digitaler Vermögenswerte in der Finanzbranche beschleunigen sollen. Die Plattform ist nun bereit für den Start.

MADRID, 8. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Bit2Me, die führende Kryptowährungsplattform in Spanien und eine der bedeutendsten in Europa, sowie Cecabank, eine Top-Verwahrstelle auf der Iberischen Halbinsel, geben den Start einer vollständig integrierten Digital-Asset-Lösung bekannt, die speziell für traditionelle Finanzinstitute zugeschnitten ist. Diese neue Lösung ermöglicht es Banken, Kryptowährungsdienstleistungen schnell, sicher und in Übereinstimmung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der europäischen MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets) anzubieten.