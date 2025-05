JPMORGAN stuft About You auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für About You mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das B2B-Geschäft Scayle laufe weiter solide, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag nach insgesamt weitgehend erwartungsgemäßen …