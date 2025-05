ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Quartalszahlen und Zollhoffnung treiben an Der Dax nähert sich am Donnerstag an einem der heißesten Tage der Berichtssaison seinem Rekordhoch von 23.476 Zählern. Quartalszahlen und Zoll-Hoffnung treiben an. So stieg der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde um 0,74 Prozent auf …