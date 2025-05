Dow Jones: Aktienmarkt im dauerhaften Ausnahmezustand

von Sven Weisenhaus

Erst übertrieben rauf, dann übertrieben runter und wieder übertrieben rauf – und so weiter. Die Aktienmärkte sind seit geraumer Zeit in einem Ausnahmezustand. Ich erinnere mich noch, als ich am 9. August 2023 berichtete, dass der Dow Jones seine längste Gewinnserie seit 1987 erzielen konnte (siehe „Saisonalität: Bislang zeigen die US-Indizes nur leichte Schwäche“). Am 26. Juli war es mit dem 13. Gewinntag in Folge so weit (siehe grünes Rechteck im folgenden Chart). Wäre der Index am Folgetag ebenfalls gestiegen, hätte er einen uralten Rekord aus dem Jahre 1897 gebrochen. – Eine klare charttechnische Übertreibung.