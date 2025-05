Börsenstart Europa - 08.05. - FTSE Athex 20 stark +2,20 %

Der TecDAX steht bei 3.713,03 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,99 %, AIXTRON +2,83 %, Elmos Semiconductor +2,75 %

Flop-Werte: Evotec -2,20 %, Siemens Healthineers -2,06 %, Eckert & Ziegler -1,99 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 5.269,82 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +3,92 %, Infineon Technologies +2,99 %, Anheuser-Busch InBev +2,71 %

Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -7,80 %, Iberdrola -2,62 %, Bayer -2,36 %

Der ATX bewegt sich bei 4.238,23 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,66 %, Immofinanz +2,65 %, DO & CO +0,88 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -5,21 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,14 %, voestalpine -2,26 %

Der SMI steht bei 12.096,51 PKT und verliert bisher -0,27 %.

Top-Werte: ABB +1,61 %, UBS Group +1,41 %, Logitech International +1,40 %

Flop-Werte: Swisscom -3,03 %, Roche Holding -2,80 %, Zurich Insurance Group -1,67 %

Der CAC 40 steht bei 7.657,84 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.

Top-Werte: LEGRAND +1,72 %, Airbus +1,56 %, Capgemini +1,51 %

Flop-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -4,49 %, Renault -4,27 %, Sanofi -1,70 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:52) bei 2.432,85 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: ABB +1,61 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,99 %, Assa Abloy Registered (B) +0,77 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -7,63 %, SSAB Registered (A) -3,23 %, AstraZeneca -2,92 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.190,00 PKT und steigt um +2,20 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,94 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,93 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,17 %

Flop-Werte: Metlen Energy & Metals -0,69 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,39 %, Coca-Cola HBC -0,20 %