STINAG Stuttgart Invest AG (von GBC AG): Kaufen

deepvalue schrieb 16.03.25, 21:51

Die Stinag hat wohl eine vernünftige Substanz. Allerdings gibt es gute Gründe für die aktuellen Aktienkurse:

1. Marktenge

2. unfokussiertes Portfolio (hoher Anteil von Gewerbe in allen möglichen Spielarten wie Hotel, Büro, Geschäftshäusern und zusätzlich Wohnen in unterschiedlichen Lagen von sehr gut bis eher mäßig)

3. Wenig professionelles Management: Auf Nachfrage konnte z.B. keine Aussage zu einer der wesentlichen Kennzahlen der Immobilienaktien FFO gemacht werden.

4. Hoher Anteil von Grundstücken mit Erbpacht macht Vergleich mit anderen Aktien sehr schwer. HInzu kommt die Verwendung von HGB in der Bilanzierung. Die Marktwerte kann man dann glauben oder auch nicht.



Insgesamt verstehe ich die Stinag nicht. Sie wird geführt wie ein Family Office ohne Fokussierung oder Vergleichbarkeit mit anderen Immobilienaktiengesellschaften.

Gleichzeitig bemüht man sich stark um die Kleinaktionäre und anscheinend nur um diese (wenn man nicht mal angeben kann, wie hoch der FFO ist, dann hat man m.E. ggü. professionellen und selbst semi professionellen Anlegern verloren (wobei man diese Kennzahl in wenigen Minuten selbst approximieren kann).



Sorry. Vom Ansatz finde ich das ursprüngliche Portfolio von Geschäftshäusern in Stuttgarten Toplagen, die man selbst entwickelt sehr interessant. Wozu kauft man dann aber Wohnimmobilien teilweise in der Pampa, ein Bürogebäude in einer Karlsruher Randlage auf Erbpachtgrundstück und Hotelbauten am Flughafen (auch auf Erbpacht, wenn ich mich richtig erinnere).