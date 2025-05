West Red Lake Gold berichtet über Goldverkäufe aus der Massenprobe

Bis heute hat das Unternehmen 2.350 Unzen der 2.498 Unzen, die in der Massenprobe produziert wurden, verkauft.

Das Gold wurde bei Verkäufen, die zwischen Ende März und Anfang Mai stattfanden, zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 3.293 US$ pro Unze verkauft und brachte bis dato einen Erlös von 7,7 Millionen US$.

Das restliche Gold wird bei der Schlussabrechnung mit der Scheideanstalt verrechnet.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Maurice Mostert, P.Eng., Vice President of Technical Services bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für technische Dienste auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralerschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch drei in der ehemals aktive Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

