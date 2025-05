Die Fed warnt in Gestalt von Jerome Powell klar vor einer Stagflation in den USA - ausgelöst durch den Handelskrieg von Donald Trump. Damit stellt sich der Fed-Chef weiter eindeutig gegen die inflationären Folgen der Zoll-Politik von Donald Trump, aber bislang hat sich der US-Präsident dazu überraschenderweise nicht geäußert. Goldman Sachs erwartet, dass die Inflation in den USA bis zum Jahrsende wieder auf 4% ansteigen wird. Nun will Trump heute einen großartigen Handelsdeal präsentieren, vermutlich mit dem "kleinen Bruder" Großbritannien - eines der ganz wenigen Länder, mit denen die USA kein Handelsbilanzdefizit haben. Viel Lärm um nichts? Trump hat unterdessen klar gemacht, dass er die Zölle von 145% gegen China erst einmal nicht senken wird im Vorfeld des Treffens von Bessent und dem chinesischen Vize-Premierminister..

Hinweise aus Video:

1. Trump kündigt „großen Handelsdeal“ an – es ist wohl Großbritannien

2. Thema Energiewende ist an der Börse eine Katastrophe

Das Video "Fed warnt vor Stagflation wegen Trump - heute "großartiger" Handelsdeal!" sehen Sier hier..