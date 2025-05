FREQUENTIS stattet Norwegens Feuerwehr-Notrufzentralen mit zukunftsfähigem Kommunikationssystem aus

Die Lösung ist so konzipiert, dass sie sich an sich verändernde Anforderungen anpasst und den Disponent:innen ermöglicht, verschiedene Arten von Anfragen zu bearbeiten – egal ob über Telefon, Funk, Video oder digitale Kanäle – und bereitet die Feuerwehr zugleich auf den Umstieg auf Norwegens Notfallnetzwerk der nächsten Generation vor.

"Dieser Meilenstein ist ein bedeutender Schritt zur Stärkung der Notfallhilfe in ganz Norwegen", sagt Robert Nitsch, Vice President Public Safety bei Frequentis. "Mit der Kommunikations- und Kollaborationsplattform 3020 LifeX bekommt NKS110 eine flexible, zukunftssichere Lösung, die verlässliche und standardisierte Kommunikation für die Bedürfnisse von heute und die Herausforderungen von morgen sicherstellt."

Frequentis wird eine zentralisierte, softwarebasierte Lösung liefern, die auf der virtuellen Plattform des Kunden gehostet wird, was die Verwaltung, Wartung und Skalierung vereinfacht. Das System wird auch unterstützende Software für Kommunikation, Koordination, Monitoring und Informationsmanagement beinhalten und Disponent:innen so alles, was sie benötigen, in einer integrierten Umgebung zur Verfügung stellen.

"Wir bei NKS110 IKS sind davon überzeugt, dass die 110 Notrufzentralen mit dieser Beschaffung eine komplette, robuste und effiziente Lösung bekommen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit an KOM mit dem Lieferanten, den Ownern, den Notrufzentralen und der Feuerwehr", sagt Trond Brenden, Geschäftsführer von NKS110 IKS.

"Das Projekt stärkt Frequentis' Rolle im norwegischen Public-Safety-Sektor und unterstützt das kontinuierliche Investment des Unternehmens in die Region, einschließlich spezieller lokaler Ressourcen in der Niederlassung in Oslo, um die Kunden in den nordischen Ländern besser bedienen zu können", sagt Oliver Ossege, Geschäftsführer von Frequentis Norway.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Die Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen der Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf das umfangreiche Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.400 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

