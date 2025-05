UBS stuft Zurich Insurance Group auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 535 Franken auf "Sell" belassen. Mit Blick auf das erste Quartal und die Erwartungen gebe es geringfügige Abweichungen in beide Richtungen, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag nach dem Bericht./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 05:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 630,2EUR auf Tradegate (08. Mai 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 535

Kursziel alt: 535

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A