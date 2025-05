Ärger um Grönland Dänemark will US-Botschafter einbestellen Die dänische Regierung will den amtierenden US-Botschafter wegen Spionagevorwürfen zu einem Gespräch einbestellen. Das sagte Außenminister Lars Løkke Rasmussen bei einem Treffen der EU-Außenminister am Mittwoch in Warschau. Zuvor hatte die Zeitung …