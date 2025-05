Mercedes-Benz Group - Aktie im Rampenlicht - 08.05.2025

Mit einer Performance von -6,52 % musste die Mercedes-Benz Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Mercedes-Benz Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,55 % hinnehmen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,54 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax ist am Donnerstag stärker in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.297 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent unter dem Vortagesschluss. An der Spitze der …