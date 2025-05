Ölpreise etwas gestiegen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 61,47 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni stieg um 40 Cent auf 58,47 Dollar.

Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt weiter für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump lehnt eine Reduzierung der Zölle in Höhe von 145 Prozent auf chinesische Waren vor ersten Gesprächen mit Peking an diesem Wochenende ab. Im Handelskonflikt zwischen China und den USA sollen erstmals an diesem Wochenende hochrangige Gespräche stattfinden.