Nintendo will bis März 15 Millionen Switch-2-Konsolen verkaufen

Nintendo musste die Vorbestellungen der Switch 2 im wichtigen US-Markt wegen der Importzölle von US-Präsident Donald Trump verzögern. Die japanische Firma war nicht sicher, ob an der Preisschraube gedreht werden muss. Am Ende blieb der Preis der Switch 2 unverändert bei 450 Dollar, aber Nintendo machte einiges Zubehör in den USA teurer. Die Spielekonsolen sind die Basis des Nintendo-Geschäfts./so/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nintendo Aktie Die Nintendo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 74,32 auf Tradegate (08. Mai 2025, 10:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nintendo Aktie um -0,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,71 %. Die Marktkapitalisierung von Nintendo bezifferte sich zuletzt auf 96,10 Mrd.. Nintendo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 116,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.