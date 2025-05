Schweiz könnte doch Panzer nach Deutschland verkaufen

Hottrading schrieb heute 09:14

AR Mitglieder treffen sich vlt.4-6mal im Jahr und segnen dann grosse operative Entscheidungen ab.

CEO weisss schon, warum er bei 1.065 EUR noch einmal ca.800.000 EUR in die Aktie investiert hat.

Warten wir es ab, jeder so wie er will. Wird ja keiner gezwungen, die Aktie zu kaufen auch wenn Sie evrl.optisch teuer erscheint.



AN DER BÖRSE WIRD IMMER DIE ZUKUNFT GEHANDELT UND DIE SIEHT EINE MK VON 200-300 MRD. EUR vor.