JEFFERIES stuft SGL Carbon auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty attestierte dem Karbonspezialisten ein schwaches erstes Quartal. Vor allem im Geschäft mit Halbleitern und LED sei die Nachfrage schwach gewesen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/mne/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 02:21 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 02:21 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 3,66EUR auf Tradegate (08. Mai 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.