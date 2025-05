Frauenanteil in DAX-Aufsichtsräten sinkt erstmals wieder (FOTO)

München (ots) -



- Stetige Aufwärtsbewegung seit 2010 kehrt sich um

- Frauenanteil unter Aktionärsvertretern sinkt um 1,8 Prozentpunkte auf 38,2%

- Erstmals scheiden mehr Frauen als Männer aus Aufsichtsräten aus

- DAX fällt im internationalen Vergleich wieder zurück

- Zahl der weiblichen Aufsichtsratsvorsitzenden verdoppelt sich von zwei auf

vier



15 Jahre ging es kontinuierlich bergauf mit dem Frauenanteil in den

Aufsichtsräten des wichtigsten deutschen Aktienindex, dem DAX. Von sieben

Prozent im Jahr 2010 erreichte der Frauenanteil letztes Jahr (2024) zum ersten

Mal die 40%-Marke. Zwei Jahre in Folge waren mehr Frauen als Männer neu in die

Aufsichtsräte eingezogen.





Mehr Frauen scheiden aus als nachrücken2025 kehrt sich diese Entwicklung erstmals um. Zum ersten Mal scheiden mehrFrauen als Männer aus DAX-Aufsichtsräten aus (14 Frauen gegenüber 12 Männern).Zudem werden deutlich weniger Frauen als Männer neu in die Aufsichtsräte gewählt(10 Frauen, 18 Männer = 36% Frauen gegenüber 54% oder 22 Frauen im Vorjahr). DieFolge: der Frauenanteil unter den Aktionärsvertretern sinkt von 40% auf 38,2%.Das zeigt die jährliche Analyse der DAX-Aufsichtsräte durch die PersonalberatungRussell Reynolds Associates.DAX verliert im europäischen Vergleich an BodenAuch international fallt der DAX zurück. Im Vergleich mit den zehn wichtigstenBörsenindizes Europas rutscht der DAX auf Platz acht ab. Denn der Frauenanteilim DAX entwickelt sich gegen den europäischen Trend. Mit Ausnahme Finnlandssteigt der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien der Unternehmen der wichtigsteneuropäischen Aktienindizes. An der Spitze steht Frankreich mit jetzt 47,5%,gefolgt von Italien (rund 45%) sowie Norwegen und UK (jeweils ca. 44%).Zahl weiblicher Aufsichtsratsvorsitzender steigtEinen positiven Trend zeigt der Blick auf die DAX-Aufsichtsratsvorsitze: VierAufsichtsgremien (10%) werden nun von Frauen geführt - Simone Bagel-Trah beiHenkel; Clara-Christina Streit mit zwei Mandaten (Deutsche Börse und Vonovia),sowie Katrin Suder bei DHL Group. Damit hat sich die Zahl weiblich besetzterAufsichtsratsvorsitze im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.Leichter Zuwachs bei SchlüsselpositionenAuch bei den sogenannten "Positions of Power" zeigt sich ein leichterAnstieg:der Anteil weiblicher stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender steigtvon 28% auf 29% und der Anteil an Ausschussvorsitzen von 20% auf 22%. Dennochliegen diese Werte weiterhin acht bis 14 Jahre hinter dem gesamten Frauenanteilzurück."Kein gutes Signal""15 Jahre kannte die Entwicklung des Frauenanteils in DAX-Aufsichtsräten nur