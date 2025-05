Roboter-Installationen steigen um 10,7 Prozent

Frankfurt (ots) -



- International Federation of Robotics legt vorläufige Zahlen vor



Die US-Autoindustrie investiert verstärkt in Robotik und Automation: Die Zahl

der Installationen stieg 2024 auf insgesamt 13.700 Einheiten - ein Plus von 10,7

%. Das zeigen vorläufige Ergebnisse der International Federation of Robotics

(IFR).



"Die Automobilindustrie in den USA zählt zu den fortschrittlichsten

Produktionsstandorten: Bei der Roboterdichte, also dem Verhältnis von Robotern

zu Fabrikarbeitern, liegen die USA weltweit an fünfter Stelle, gleichauf mit

Japan und Deutschland und vor China", sagt Takayuki Ito, Präsident der

International Federation of Robotics. "Das ist ein großer Modernisierungserfolg.

In anderen Schlüsselbereichen der Fertigungsautomation bleiben die Vereinigten

Staaten jedoch hinter ihren Wettbewerbern zurück."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zebra Technologies! Long 240,07€ 2,14 × 10,36 Zum Produkt Short 285,52€ 2,43 × 9,76 Zum Produkt