The Battery Show Europe 2025 - Keynote-Programm beleuchtet Maßnahmen im Hinblick auf globale Zusammenarbeit, Regulierung und Lieferkettenresilienz

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 8. Mai 2025 / The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, haben ihr Keynote-Programm für 2025 veröffentlicht. Die beiden Veranstaltungen werden gemeinsam mit dem „Energy Storage Summit Germany“ abgehalten, dem einzigen regionalen Event dieser Art, das ausschließlich den Batterie-, Elektrofahrzeug- und Hybridfahrzeugherstellern und -technologien gewidmet ist. Die Sessions werden sich mit wesentlichen Themenbereichen befassen, zu denen auch die zukünftige Lieferkette, der Umgang mit regulatorischen und politischen Änderungen sowie die Analyse von Markttrends für den Wissensvorteil zählen.

Die von James Frith, Geschäftsführer von Volta Energy Technologies, moderierte erste Beitragsrunde des Programms ist dem Thema „Better Together: Building Resilient Battery Supply Chains Through International Collaboration“ gewidmet. Isobel Sheldon, Global CEO von Western CAM Inc, Ulderico Ulissi, Head of Overseas Tech & Start-up Cooperation von CATL, Jerry Fang, Director of Business Development von Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. und Benoit Lemaignan, CEO von Verkor, geben Einblicke in ihre Unternehmen. Gemeinsam werden die Diskussionsteilnehmer erörtern, wie Partnerschaften zwischen Unternehmen des Westens und chinesischen Firmen die Entwicklung der Batterie-Lieferkette in Europa durch Erfahrungsaustausch, Kapitaleinsatz und bewährte Maßstäbe bei der Fertigung beschleunigen können.

In der Beitragsrunde „Scaling the European Cell Manufacturing Industry: Challenges from Cell Technology Choices to Execution and Ramp-Up“ werden die Vortragenden Vincent Cobée, CEO von ITEN, Nemanja Mikac, Inhaber & CEO von ElevenEs sowie die McKinsey-Partner Jacob Fleischmann und Denny Theimig die technischen, investitionsrelevanten und betrieblichen Entscheidungen beleuchten, die für das Hochfahren der europäischen Batterieproduktion von vorrangiger Bedeutung sind. In dieser Session wird der Frage nachgegangen, wie sehr die Nachfrageentwicklung Produktstrategie und Kostenwettbewerbsfähigkeit an den Märkten für Mobilität und stationäre Speicher beeinflusst.