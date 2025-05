Siemens Energy auf Rekordhoch - Aussagen zu Zöllen und Nachfrage

ConsorsStartrader schrieb 02.05.25, 19:50

Hallo zusammen , glaube zwar auch nicht dass Bäume in den Himmel wachsen...aber die USA sehe ich nicht als das Problem ,Energy hat dort Fabrik, genauso wie in Mexiko, China oder Brasilien...die sind Global aufgestellt ! Außerdem haben Sie mit einem Frieden in der Ukraine auch gute Karten in der Hand für deren Wiederaufbau...die waren schon vor dem Krieg Kunden von Energy, auch Russland....



Schönes Wochenende