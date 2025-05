POLITIK/ROUNDUP Bundespolizei kontrolliert verstärkt an Grenzen in Bayern Die Bundespolizei in Bayern verstärkt ab sofort ihre Kontrollen an den Grenzen zu Österreich und Tschechien. "Wir achten darauf, dass die Beeinträchtigungen so gering wie möglich sind", sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion München der …