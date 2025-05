Nexaro baut Marktpräsenz in Deutschland und Österreich aus (FOTO)

Wuppertal (ots) - Die Nexaro GmbH baut ihr Vertriebsnetz im deutschsprachigen

Raum weiter deutlich aus. Mit vier neuen Distributionspartnern sowie einer

Einkaufsgenossenschaft treibt das Unternehmen die Vermarktung seiner innovativen

Reinigungsroboter weiter voran. Auf Basis dieser gezielten Erweiterungen plant

das Unternehmen die autonomen Reinigungslösungen weiter zu etablieren und die

Marktposition langfristig zu stärken.



Zu den Distributoren in Deutschland gehören die Prüßner Werkzeuge GmbH,

Kirchhoff GmbH & Co KG, Monning Reinigungstechnik sowie die

Einkaufsgenossenschaft Hotel- und Gastronomie-Kauf eG (HGK). Diese neuen Partner

werden die autonomen Reinigungsroboter - den Nexaro NR 1500 und den jüngst

vorgestellten Nexaro NR 1700 - in ihr Portfolio aufnehmen und vertreiben. Im

österreichischen Markt verstärkt Nexaro seine Vertriebsaktivitäten durch eine

enge Zusammenarbeit mit der Reinigungstechnik 4 You GmbH, um die Marktpräsenz

weiter auszubauen und das Wachstum in der Alpenrepublik gezielt voranzutreiben.









Durch die Zusammenarbeit mit seinen neuen Vertriebspartnern setzt Nexaro seinen

Erfolgskurs fort und treibt die Vermarktung von modernen und effizienten

Reinigungslösungen weiter voran. "Wir freuen uns sehr, mit diesen renommierten

Partnern die Verfügbarkeit und Sichtbarkeit unserer Produkte im

deutschsprachigen Raum deutlich zu vergrößern", erklärt Timothy

Wennmann-Kemmerling, Sales Manager Northern Germany bei Nexaro. "Gemeinsam

teilen wir die Vision, durch die enge Vernetzung von fortschrittlicher Robotik

und menschlicher Arbeitskraft die Reinigungsbranche nachhaltig zu transformieren

und die Effizienz und Qualität in der professionellen Gebäudereinigung auf ein

neues Niveau zu heben.", ergänzt Dennis Schöfer, Sales Manager Southern Germany

and Austria.



"Durch die Zusammenarbeit mit Nexaro können wir unseren Kunden eine

zukunftsweisende Lösung für die Herausforderungen in der

Gebäudereinigungsbranche bieten", sagt Ingolf Stautz, Einkaufsberater bei HGK.

"Der Nexaro NR 1500 und NR 1700 passen perfekt in unser Portfolio und können

dazu beitragen, die Arbeitsprozesse unserer Kunden erheblich zu optimieren."



Neben der Erweiterung seines Vertriebsnetzwerks im DACH-Raum hat Nexaro in den

vergangenen Jahren bereits eine Vielzahl von langfristigen Partnerschaften auf

internationaler Ebene abgeschlossen - so ist das Wuppertaler

Technologie-Start-Up inzwischen in mehr als zehn europäischen Ländern vertreten.

Eine vollständige Übersicht aller nationalen und internationalen Partner ist auf

der Website (https://nexaro.com/pages/distributors) verfügbar.





