Wie eine strategische Neuausrichtung Unternehmen rettet (FOTO)

Emmerthal (ots) - Ob wirtschaftliche Flauten, sinkende Nachfrage oder disruptive

Marktveränderungen - Unternehmen können aus verschiedenen Gründen in eine Krise

geraten. Doch während einige daran scheitern, schaffen es andere, gestärkt

daraus hervorzugehen. Der Schlüssel? Eine gezielte Neuausrichtung der

Geschäftsstrategie.



Eine Krise ist oft der Wendepunkt, der Unternehmen zwingt, alte Strukturen zu

überdenken. Wer Marktveränderungen früh erkennt, sich flexibel anpasst und

gezielt Innovationen einsetzt, kann gestärkt aus der Krise hervorgehen. Dieser

Beitrag verrät Ihnen die wichtigsten Schritte zur strategischen Neuausrichtung

und wie Unternehmen Krisen als Wachstumschance nutzen können.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Krisen als Katalysator für echte VeränderungKrisen entlarven Schwächen im Geschäftsmodell. Seien es nun veraltete Prozesse,ein fehlender digitaler Reifegrad oder starre Hierarchien - diese Schwächenwerden schonungslos ans Licht gebracht. Doch genau hier liegt auch die Chance:Eine fundierte Analyse und eine strategische Neuausrichtung können derAusgangspunkt für ein neues Kapitel sein, das auf Resilienz, Zukunftsfähigkeitund Wachstum ausgelegt ist. Es geht um nicht weniger als eine tiefgreifendeVeränderung des gesamten Unternehmens - von der Kultur über die Kommunikation,die Ziele und das Führungsverständnis bis hin zum Innovationsmanagement. InKrisen sind Belegschaften wesentlich motivierter, einen Änderungsprozessmitzugestalten. Ein äußerst wichtiger Aspekt, der oft unterschätzt wird.Am Anfang jeder erfolgreichen Neuausrichtung steht eine umfassendeBestandsaufnahme. Statt sich in Symptomen zu verlieren, geht es darum, diewahren Krisenursachen zu identifizieren. Externe Experten oder neutraleAssessments können in dieser Phase dabei helfen, blinde Flecken zu vermeiden.Die gewonnenen Erkenntnisse sind enorm wichtig, um eine neue strategischeRichtung zu entwickeln, die nicht bloß auf Annahmen, sondern vielmehr auf Datenund Fakten basiert.Neupositionierung und Kulturwandel als ErfolgsfaktorenAuf Basis der vorgenommenen Bestandsaufnahme gilt es anschließend, diestrategische Vision neu zu definieren. In vielen Fällen bedeutet das, sich vonlangjährigen Geschäftsmodellen zu verabschieden - ein schmerzhafter, abernotwendiger Schritt. Unternehmen wie Nokia, IBM oder Netflix haben vorgemacht,wie erfolgreich eine radikale Neuausrichtung sein kann - weg vom ursprünglichenKerngeschäft hin zu zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen.Essenziell wichtig ist in diesem Zusammenhang das Thema Kultur. Veränderungengelingen nur, wenn sie intern mitgetragen werden. Der kulturelle Wandel - hin zu