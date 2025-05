Masterflex: EBIT markiert Quartalsrekord

Auch im Hinblick auf den weiteren Jahresverlauf gebe es mehrere Aspekte, die zuversichtlich stimmen. So habe sich die Dynamik gerade zum Ende des Quartals erhöht, im März konnte Masterflex erstmals in der Unternehmensgeschichte mehr als 10 Mio. Euro in einem Monat erlösen. Auch sei der Auftragsbestand im ersten Quartal trotz des deutlichen Umsatzwachstum weiter auf 20,3 Mio. Euro gestiegen und habe diesen Trend nach Aussage des Vorstands auch im April fortgesetzt. Darüber hinaus befinde sich Masterflex aktuell in fortgeschrittenen Gesprächen über mehrere Neuaufträge, deren Volumen in Einzelfällen bis in den siebenstelligen Bereich reichen könnte, und deren erfolgreicher Abschluss die Entwicklung weiter beflügeln dürfte. Schließlich werden die diesjährigen Akquisitionspläne konkreter, hier könnte es ab dem dritten Quartal Vollzug geben.