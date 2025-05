LG Berlin kippt Rentenfaktor-Klausel der Allianz Versicherung / Kürzung der Privaten Rentenversicherung unwirksam

Lahr (ots) - Die Allianz Lebensversicherung darf den in der Privaten

Rentenversicherung vertraglich zugesicherten Rentenfaktor nicht einseitig zum

Nachteil ihrer Kunden herabsetzen. Das hat das Landgericht Berlin mit Urteil vom

30. April 2025 (Az. 4 O 177/23) entschieden. Konkret ging es um eine

fondsgebundene Riester-Rentenversicherung, bei der die Allianz den ursprünglich

vereinbarten Rentenfaktor von 41,05 Euro pro 10.000 Euro Vertragsguthaben im

Nachhinein deutlich gesenkt hatte. Das Gericht erklärte diese Kürzungspraxis und

die zugrunde liegende Klausel für unwirksam.



Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer, die das Verfahren führte, sieht in der

Entscheidung ein weiteres richtungsweisendes Urteil im Kampf gegen rechtswidrige

Rentenkürzungen. Versicherungsnehmer können ihre Verträge durch die Kanzlei mit

Hilfe des Rentenfaktor-Online-Checks (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urte

ile/versicherungsrecht/lg-berlin-kippt-rentenfaktor-klausel-der-allianz-versiche

rung#paragraph--id--20655) in der kostenlosen Ersteinschätzung prüfen lassen.

Dr. Stoll & Sauer gehört zu den führenden Kanzleien in Deutschland und ist auf

Massenverfahren wie Abgasskandal, Datenlecks und Erneuerbare Energien

fokussiert.





