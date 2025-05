Next2Sun und Huasun vereinbaren exklusive Kooperation bei vertikaler bifazialer Photovoltaik (FOTO)

München (ots) - Die Next2Sun Gruppe kooperiert mit dem chinesischen Hersteller

Huasun Energy, und wird damit als exklusiver Partner in Europa die optimierten

HJT-Solarmodule mit einer Bifazialität von nahezu 100 % im Bereich der

vertikalen bifazialen Systeme einsetzen.



Next2Sun und Huasun Energy haben gestern einen Kooperationsvertrag

unterschrieben, in dem die exklusive Nutzung der anwendungsoptimierten,

hochbifazialen Solarmodule von Huasun durch die Next2Sun Gruppe im Bereich der

vertikalen bifazialen Systeme in ganz Europa vereinbart wurde. Damit wird

Next2Sun als einziger Anbieter von vertikaler bifazialer Photovoltaik diese

neuen Module einsetzen und vermarkten, die eine weitaus höhere Leistung, sehr

geringe Verschattungsverluste und eine robustere Haltbarkeit als bisherige

Module aufweisen. Die neuen Module mit einer Bifazialität von nahezu 100% sind

im Hinblick auf die Lichtausbeute besonders auf die Anforderungen der vertikalen

bifazialen Photovoltaik optimiert und weisen bei Ost-West-Ausrichtung besonders

hohe Erträge in den Morgen- und Nachmittagsstunden auf.





Next2Sun ist der Erfinder und Technologieführer im Bereich vertikaler bifazialer

PV und ein führender Pionier in der Agri-Photovoltaik, während Huasun Energy der

weltweit größte Hersteller von Heterojunction (HJT) Solarmodulen ist.



Die beiden Kooperationspartner werden den Einsatz von vertikaler bifazialer PV

mit ihrer hohen Netzdienlichkeit im Markt vorantreiben, da sie diese als ideale

Ergänzung im Strommarkt zu den marktüblichen südaufgeständerten PV-Anlagen

sehen. Diese erzeugen um die Mittagszeit die höchste Leitung, während bifaziale

Module antizyklisch Strom erzeugen und dazu beitragen, dass eine Überlastung der

Stromnetze verhindert wird.



Next2Sun wird im Rahmen dieser Kooperationsvereinbarung exklusiver

Vertriebspartner für Europa. Beide Partner werden zudem gemeinsam verstärkt den

chinesischen Markt in den Fokus nehmen, in dem für diese Technik ein gewaltiges

Potential liegt.



Heiko Hildebrandt, Vorstand der Next2Sun AG, ist von der zukunftsweisenden

Partnerschaft überzeugt: "Aus der Kooperation zweier Technologieführer - Huasun

bei modernen Heterojunction-Solarmodulen und Next2Sun bei vertikalen PV-Systemen

- ist das perfekte Modul für vertikal-bifaziale PV entstanden. Wir bieten damit

exklusive Spitzentechnologie für die antizyklische Solarstromerzeugung mit

vertikaler PV."



Terence Xing, Vizepräsident von Huasun Energy, bestätigt: "Wir sehen großes

Potenzial in der vertikalen bifazialen Photovoltaik und freuen uns, dass wir als

Pionier im Bereich der Heterojunction-Module diesen Markt gemeinsam mit

Next2Sun, dem Pionier im Bereich der vertikalen bifazialen Photovoltaik, weiter

ausbauen können. Wir sind der festen Überzeugung, dass vertikale Solaranlagen in

den kommenden Jahren nicht nur in Europa, sondern auch in China und darüber

hinaus deutlich wachsen werden."



Über Next2Sun



Next2Sun wurde im Jahr 2015 gegründet um mit einem neuartigen PV-Konzept

vertikal aufgeständerter, bifazialer Solarmodule auf den Markt zu gehen. Durch

den Einsatz dieser vertikalen PV-Systeme wird eine antizyklische Stromerzeugung

möglich, so dass der Strom zu dem Zeitpunkt ins Netz eingespeist wird, wenn

herkömmliche PV-Systeme weniger Leistung erbringen: in den Vormittags- und

Nachmittagsstunden.



Auf Basis dieser Anlagentechnologie wurde eine breite Produktpalette für

verschiedene Anwendungen entwickelt, insbesondere das vertikale Agri-PV-System

und der Solarzaun. Inzwischen hat die Next2Sun Gruppe Projekte im Umfang von

über 60 MWp im In- und Ausland realisiert und ist mit ca. 100 Mitarbeitern an

verschiedenen Standorten in Deutschland, Österreich, Polen und Japan präsent.



Über Huasun Energy



Anhui Huasun Energy Co. ist auf die Forschung und Entwicklung sowie die

Großproduktion von hocheffizienten HJT-Blöcken, -Wafern, -Zellen und -Modulen

auf Basis von n-Silizium spezialisiert. Mit über 11 GW an HJT-Produkten, die in

mehr als 60 Länder geliefert wurden, und einer jährlichen Kapazität von 20 GW

ist Huasun der größte HJT-Hersteller der Welt.



