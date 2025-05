café+co Deutschland schließt Integration von "Karl - Automatisch gut verpflegt" erfolgreich ab

Wien/Würzburg (ots) - Verdopplung des Automatenparks und sieben neue Standorte

in Deutschland



Mit der Eröffnung der neuen Niederlassung in Würzburg am 7. Mai 2025 feiert

café+co Deutschland die erfolgreiche Integration der Sparte "Karl - Automatisch

gut verpflegt" der Unternehmensgruppe Karl. Der aus Österreich stammende

Qualitäts- und Serviceleader bei Kaffeeversorgung und im Automaten-Catering in

Zentral- und Osteuropa hatte den Bereich im März 2024 übernommen. Durch die

Akquisition erweitert das Unternehmen seine Präsenz in Deutschland um sieben

neue Standorte in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen und verdoppelt seinen

Automatenpark auf insgesamt 3.155 Geräte. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter steigt auf knapp unter 200.



Gezielte Verdichtung für nachhaltigen Erfolg





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG! Short 24,67€ 1,53 × 14,93 Zum Produkt Long 22,20€ 1,62 × 14,83 Zum Produkt