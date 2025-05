US-Zölle belasten Siemens Energy nur begrenzt - Aktie auf Rekordhoch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy erwartet im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik aktuell nur eine begrenzte Auswirkung auf seine Geschäfte. "Ärgerlich, aber beherrschbar", kommentierte Konzernchef Christian Bruch die Zölle. Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres werden derzeit von einer direkten Belastung von bis zu einem hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag ausgegangen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage ausführlicher Zahlen in München mit. Siemens Energy beobachte die Entwicklung aufmerksam, so Bruch.

"Wir sind sowohl regional als auch bei den Produkten breit aufgestellt", sagte der Manager. So sei Siemens Energy nicht von einem Markt abhängig. Rund ein Fünftel des Konzernumsatzes macht das Unternehmen Bruch zufolge in den USA. Damit sei dies der größte Einzelmarkt, das Löwengeschäft macht das Unternehmen jedoch in Europa mit einem doppelt so hohen Anteil. Dabei verfüge Siemens Energy über acht Produktionsstätten in den USA und baut dort seine Kapazitäten weiter aus. Um die Folgen von Zöllen so gering wie möglich zu halten, prüft das Unternehmen Bruch zufolge auch Preiserhöhungen sowie eine weitere Verbreiterung seiner Zuliefererbasis.