Starkes US-Geschäft - Exporte legen vor Trumps Zollpaket zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - Steigende Exporte, mehr Produktion: Vorzieheffekte wegen der Zölle von US-Präsident Donald Trump haben die deutsche Wirtschaft im März angeschoben. Während die Exporte gerade in die USA erneut zulegten, wuchs die Produktion so stark wie seit mehr als drei Jahren nicht. Im März stellten Industrie, Bau und Energieversorger 3,0 Prozent mehr her als im Vormonat Februar. Doch die aggressive Zollpolitik von Donald Trump dürfte eine Erholung der deutschen Wirtschaft ausbremsen.

Im März lieferten Deutschlands Exporteure Waren im Wert von 133,2 Milliarden Euro ins Ausland, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Das waren 1,1 Prozent mehr als im Vormonat und 2,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die meisten Ausfuhren, Waren im Wert von 14,6 Milliarden Euro, gingen abermals in die Vereinigten Staaten, Deutschlands wichtigstes Exportland: Die Exporte in die USA wuchsen kalender- und saisonbereinigt um 2,4 Prozent.