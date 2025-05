Softwareanbieter GFT verdient im Quartal weniger - Aktie bricht ein

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies hat im ersten Quartal trotz höherer Erlöse einen Gewinnrückgang verbucht. Höhere Personalkosten sowie Probleme in Großbritannien und bei Software Solutions zehrten am Ergebnis, wie das auf Software für Banken und Versicherer spezialisierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. An seinen Erwartungen für 2025 hält GFT-Chef Marco Santos jedoch faktisch fest. An der Börse wurden die Neuigkeiten dennoch mit einem Kursrutsch quittiert.

Die GFT-Aktie verlor am Morgen zeitweise fast elf Prozent. Rund zwei Stunden nach Handelsbeginn lag sie noch mit fast sieben Prozent im Minus bei 23,40 Euro, gehörte aber immer noch zu den größten Verlierern im Kleinwerte-Index SDax . Die Kursgewinne der vergangenen zwei Wochen sind folglich dahin. Immerhin wird das Papier noch rund sechs Prozent teurer gehandelt als noch zum Jahreswechsel.