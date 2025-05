Jefferies belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

rabajatis schrieb 16.04.25, 18:41

07.04.2025

Aktie stürzt ab – SMA Solar fürchtet Einbruch des US-Marktes

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle könnten die Photovoltaikbranche besonders hart treffen. Doch es gibt mehrere Zeichen der Hoffnung.



https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/handelskrieg-aktie-stuerzt-ab-sma-solar-fuerchtet-einbruch-des-us-marktes/100119038.html



Da steht es dann doch klipp und klar, das man zu 100 % in Europa fertigt, aber 2024 ca. 35 % des Umsatzes in den USA machte. Die angekündigten Zölle auf Waren aus der EU sind allerdings derzeit nicht so hoch und kommen vllt. auch gar nicht.



Das größere Risiko sind lt. SMA Solar die Zölle auf Produkte aus China. Zwar fertigen chinesische Solarmodulhersteller auch in den USA - aber meist nur Module und das nicht in sehr großen Mengen. Mit den extrem hohen Zöllen auf Produkte aus China könnte der Ausbau der Photovoltaik in den USA stark zurückgehen. Und wenn keine Solarmodule aus China installiert werden, braucht man auch keine Wechselrichter etc. aus Europa.



Dazu kommt, das die Zollpläne von Trump in der Praxis wohl kaum umsetzbar sind. Jedenfalls bräuchte man dafür immens mehr Mitarbeiter beim US Zoll. Aber Trump baut Personal ja überall ab, um mit dem eingesparten Geld die Steuern für seine Superreichen-Clique senken zu können. Ergo wird aufgrund der bürokratischen Erfordernisse vllt. so gut wie gar nichts mehr importiert werden.



Immerhin gibt es auch Positives aus der Biden-Zeit, was noch nachwirkt. Und im Falle von SMA Solar kommt es im Großanlagenbau auch weniger auf den Preis eines Wechselrichters an, sondern auf die Fähigkeit von SMA Solar, ein effizienes Gesamtsystem erstellen zu können. Bei SMA Solar ist eben auch die Software ein ganz wichtiger Punkt.