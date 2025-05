Litauen beschließt Ausstieg aus Anti-Personenminen-Vertrag

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs als zweiter Staat im Baltikum nach Lettland ein internationales Abkommen zur Ächtung von Personenminen gekündigt. Das Parlament in Vilnius billigte den zuvor von der Regierung beschlossenen Rückzug des EU- und Nato-Landes aus dem Ottawa-Übereinkommen - mit 107 Ja-Stimmen und null Gegenstimmen bei drei Enthaltungen. Damit folgte die Volksvertretung Seimas einer gemeinsamen Empfehlung der Verteidigungsminister der baltischen Staaten und Polens.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in den vier an Russland grenzenden Staaten als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Auch Finnland - einem weiteren Nato-Mitglied, das im Osten an Russland grenzt - schloss sich später dem Vorhaben an.