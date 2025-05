Nynomic AG: Solider Start 2023 – Optimistischer Blick auf 2025!

Nynomic AG verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von ca. 20,6 Mio. EUR, was einem Rückgang von 10% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das EBIT betrug ca. -0,9 Mio. EUR, was einen Rückgang von 156% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Der Auftragsbestand lag zum 31.03.2025 bei ca. 45,2 Mio. EUR, was einem Rückgang von 24% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen sieht sich aufgrund eines straffen Kostenmanagements und einer soliden Bilanzstruktur gut gerüstet, um die Herausforderungen des Marktes zu bewältigen.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Konzernumsatz zwischen 105,0 und 110,0 Mio. EUR sowie ein EBIT zwischen 8,5 und 10,0 Mio. EUR erwartet.

Nynomic AG plant, die Unterperformance aus dem ersten Quartal im Jahresverlauf zu kompensieren und bekräftigt die mittelfristige Wachstumsprognose.

Der nächste wichtige Termin, Teilnahme am Equity Forum – Frühjahrskonferenz 2025 in Frankfurt, bei Nynomic ist am 14.05.2025.

Der Kurs von Nynomic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,66 % im Minus.

8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,250EUR das entspricht einem Minus von -2,00 % seit der Veröffentlichung.