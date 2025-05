WDH/Bau der Dresdner Infineon-Fabrik im Plan

Sal-Paradise schrieb 04.04.25, 12:44

Einfach bedenken, was die Zölle von Trump z.B. in Taiwan für die Halbleiterindustrie bedeuten. Trump geht mit seinen absurd hohen Zöllen gerade gegenüber Taiwan mit einer Blutgrätsche in die eigene Halbleiterindustrie rein und der geschockte Markt reagiert dann natürlich mit derselben emotionalen Intensität, da hier keine echte Rationalität mehr vorhanden ist. Schaut einfach nur, was die letzten Tage mit dem SOX (PHLX Semiconductor Sector) geschieht, dann sollte klar sein, was ich mit Blutgrätsche meinte.



SOX / 5 - DAY / 03-04-2025



Bild: 19655_20250404124335_SOX-5-Tage



Zu glauben IFX würde hier als Auswechselspieler vergnügt auf der Bank sitzen, während auf dem Spielfeld das Blut fließt, ist jetzt nicht sehr sinnvoll. All die Horrormeldungen über die deutsche Autoindustrie, die ja durch diese avisierten Zölle besonders wird leiden müssen, runden dann das aktuell durchweg negative Gesamtbild ab. Fällt ja alles nicht vom Himmel und hilfreich wäre es, wenn man nicht nur auf Kurse starrt, sondern versucht ein realistisches Szenario zu entwickeln, was auf das Unternehmen die nächsten Monate wohl zukommen könnte und zumindest was Autobranche angeht, wissen wir seit vielen Monaten, dass hier eine klare negative Tendenz vorherrscht. Mehr ist das nicht.