Dax am Mittag weiter stark - Infineon gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.390 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Heidelberg Materials und Siemens Energy, am Ende Henkel, Hannover Rück und Mercedes-Benz.



"Der Dax hält sich weiter knapp unter seiner bisherigen Rekordstände auf und wartet auf neue Handelsimpulse", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Diese könnten bereits ab morgen in Form von Neuigkeiten zu dem Handelskonflikt zwischen den USA und China über die Nachrichtenticker laufen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy! Long 68,99€ 0,40 × 14,88 Zum Produkt Short 77,05€ 0,59 × 14,88 Zum Produkt