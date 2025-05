BAADER BANK stuft About You auf 'Reduce' Die Baader Bank hat die Einstufung für About You auf "Reduce" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die Zahlen des Internet-Modehändlers im Geschäftsjahr 2024/25 hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag …