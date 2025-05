ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Zurich auf 'Hold' - Ziel 445 Franken Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 445 Franken belassen. Der Konzern sei in der Lebensversicherung stark gewachsen, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine ganze …