Puma nach Zahlen schwungvoll erholt - Adidas, Nike auch höher

Am Markt hieß es, die Stimmung sei vor den Resultaten sehr negativ gewesen. Allgemein sei mit einem schwachen ersten Quartal gerechnet worden. Tatsächlich seien die Ergebnisse nun etwas besser gewesen als gedacht, urteilte Analyst Robert Krankowski von der UBS. Überraschenderweise sei außerdem der Ausblick für 2025 nicht zurückgezogen worden. Die im laufenden Jahr schwer gebeutelte Aktie verwandelte die jüngste Stabilisierung in eine schwungvolle Erholung. Noch Ende April hatte sich ihr Wert seit dem Jahreswechsel quasi halbiert.

Puma hängte am Donnerstag Adidas ab. Die Aktien des Konkurrenten stiegen im Dax lediglich um 1,7 Prozent. Die Adidas-Anteile stehen 2025 allerdings bislang viel besser da als Puma, denn während ihr bisheriger Jahresverlust bei elf Prozent liegt, beträgt er bei Puma rund 43 Prozent. In New York werden die Papiere von Nike am Donnerstag vorbörslich 2,1 Prozent höher gehandelt./tih/ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 53,17 auf Tradegate (08. Mai 2025, 13:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +3,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,59 %. Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Mrd.. PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -23,57 %/+181,58 % bedeutet.