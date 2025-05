Silver Storm erzielt Fortschritte bei der Abnahmefinanzierung für die Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs der Silbermine La Parrilla

Silver Storm hat mehrere unverbindliche Angebote von traditionellen Kreditgebern und auch von führenden Handelsunternehmen über mehrjährige Abnahmeverträge für Blei- und Zinkkonzentrate erhalten. Jedes Angebot beinhaltet eine Vorschusszahlung oder ein strukturiertes Finanzierungsprodukt, um kurzfristig eine Finanzierung der Wiederaufnahme des Betriebs bei La Parrilla zu ermöglichen.

Die Rahmenbedingungen der bis dato eingegangenen Angebote lauten:

- Finanzierungsrahmen von 15 Mio. USD - 17 Mio. USD

- Laufzeit: 36 - 48 Monate

- Jährliche Verzinsung basierend auf einem 3-Monats-SOFR-Zinssatz1 + akzeptabler marktüblicher Aufschlag

Fußnote 1. Gesicherte Overnight-Finanzierungsrate

Für alle Angebote gelten die üblichen aufschiebenden Bedingungen, einschließlich einer erfolgreichen Due-Diligence-Prüfung, Compliance und Dokumentation, kommerzieller Abnahmeverträge für 100 % der Produktionsmenge während der vertraglich vereinbarten Laufzeit, akzeptabler Pfandgarantien und der Genehmigung des Kreditausschusses. Es gibt keine Garantie dafür, dass die finalen Vereinbarungen hinsichtlich einer Finanzierung zu annehmbaren Bedingungen bzw. überhaupt abgeschlossen werden.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. verfügt über Silberprojekte in einem fortgeschrittenen Stadium, die sich in Durango (Mexiko) befinden. Silver Storm schloss vor kurzem die Übernahme des Silberminenkomplexes La Parrilla ab, einem äußerst produktiven Betrieb, der aus einer Mühlenanlage mit 2.000 t/Tag Kapazität sowie fünf Untertageminen und einer Tagebaugrube besteht, die zwischen 2005 und 2019 zusammen 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent produzierten. Das Unternehmen hält auch sämtliche Rechte und Anteile am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

