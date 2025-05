American Tungsten Corp. gibt Neuzugang im Board of Directors bekannt

Vancouver, BC, 8. Mai 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) gibt heute die Aufnahme von Herrn James (Jim) Whittaker in das Board of Directors des Unternehmens (das „Board“) sowie das Ausscheiden von Herrn Adam Virani aus dem Board bekannt. Das Board möchte Herrn Virani für seine wertvollen Beiträge und für die Unterstützung mit seinem fachlichen Know-how während der Ausübung seiner Funktion im Unternehmen aufrichtig danken und wünscht ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute.

Herr Whittaker ist ein äußerst fachkundiger Experte mit Führungserfahrung im Bergbau, der über 35 Jahre lang Führungsrollen in Betrieb, strategischer Entwicklung und organisatorischer Umgestaltung auf internationaler Ebene bei Bergbau- und Metallunternehmen bekleidete. Als Metallurgieingenieur war Herr Whittaker in führenden Positionen in den Bereichen Betrieb und Projektentwicklung auf dem gesamten amerikanischen Kontinent tätig. Derzeit ist er als Chief Operating Officer bei der Firma Capstone Copper für deren Betriebsanlagen in Chile, USA und Mexiko zuständig.

Vor seiner aktuellen Beschäftigung zeichnete Herr Whittaker als President für die Kupfermine Escondida von BHP verantwortlich und beaufsichtigte damit den größten Kupferbergbaubetrieb der Welt. Davor war er für die Firmen OceanaGold und Barrick als Führungsexperte auf regionaler Ebene in den Vereinigten Staaten, Argentinien und Peru tätig. Herr Whittaker absolvierte ein Bachelorstudium in Extraktiver Metallurgie an der Dalhousie University in Kanada und verfügt über ein MBA-Diplom für Führungskräfte von der kanadischen Queen’s Business School.

„Wir freuen uns ungemein, Jim bei uns im Board begrüßen zu können. Mit seinem fachlichen und betrieblichen Know-how wird Jim die Kompetenzen unseres Teams enorm bereichern. Ich freue mich schon sehr auf die enge Zusammenarbeit mit ihm im Rahmen des weiteren Ausbaus unseres Wolframprojekts, der Mine IMA, in Idaho“, erklärt Ali Haji, CEO von American Tungsten.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Magnetit-Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekts der Mine IMA erworben.

